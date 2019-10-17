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Рада сегодня рассмотрит законопроект об управлении безопасностью автодорог

17 октября, 09:19

Депутаты также планируют рассмотреть проекты законов по совершенствованию деятельности ГБР

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении законопроект №1010 об обличителях коррупции, а также проекты законов об управлении безопасностью автодорог и о контроле за госвыплатами. Об говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Кроме того, в первом чтении народные депутаты планируют рассмотреть проекты законов по совершенствованию деятельности ГБР (№2116, №2116-1), об усилении ответственности за закупку некачественных лекарственных средств за счет госбюджета (№1152, №1152-1), а также относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы (№2161).

Также в повестке дня ВР рассмотрение проекта закона о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".

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Напомним, что закон №187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины, вступил в силу.

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Отметим, чтов Раде объяснили провал законопроекта о разрешении "прослушки", заявив, что это была "спецоперация".

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