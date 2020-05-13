Рада сегодня срочно проведет еще одно заседание: что рассмотрят депутаты

Действие запрета на Одноклассники и ВКонтакте в Украине истекает 15 мая

Новое заседание Верховной Рады срочно созывают из-за российских соцсетей. Сегодня депутаты хотят продлить действие запрета на российские веб-ресурсы в Украине.

"Сегодня собрали 150 подписей за то, чтобы мы приняли постановление Верховной Рады относительно поддержки санкций интернет-сервисов российских. Их срок заканчивается 15 мая, и чтобы не собираться в понедельник, я предлагаю сегодня последним вопросом созвать новое внеочередное (заседание. – Ред.) и просто проголосовать за это", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков дал распоряжение аппарату Рады подготовить документ о созыве еще одного внеочередного заседания на сегодня. Оно должно пройти после окончания повестки дня текущего заседания.

Отметим, что решение о продлении запрета принимает президент на основании соответствующего решения Совета национальной безопасности. Секретарь СНБО в комментарии "Радио Свобода" заявил, что Совбез уже рассмотрел этот вопрос, "ждите указа президента".

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ предложила продлить запрет на российские соцсети и программное обеспечение. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отмечал, что необходимо создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах, и обеспечить его функционирование. Это позволит не только ограничить закупки и использование запрещенного ПО, но и создаст благоприятные условия для развития IT-сферы в Украине.

В результате комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал депутатам принять проект постановления №3319 о продлении запрета на российские соцсети.

Напомним, что некогда популярные в Украине веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru находятся под запретом с 2017 года. Сайт "Сегодня" разбирался, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама