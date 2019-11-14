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Рада слушает госбюджет-2020, а в Украину едет миссия МВФ: топ-темы дня

14 ноября, 10:03

Украинский парламент займется вопросами земли и финансов

/ Фото: Верховная Рада

В Украине и мире состоится ряд знаковых событий, за новостями о которых будет следить сайт "Сегодня".

Проходит заседание Верховной Рады. В повестке дня – внесение изменений в земельное законодательство и чтение ряда налоговых законопроектов, а также слушание Госбюджета Украины на 2020 год .

Возглавляемая Роном ван Роденом миссия МВФ прибудет в Украину для продолжения переговоров по новой программе финансирования.

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Проходят переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Австрии Александра Шалленберга. Они обсудят актуальные вопросы широкого спектра двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций.

Премьер Алексей Гончарук, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, а также "Общественный контроль защиты прав потребителей" представят проект "СТОП Фальсифікат". Речь пойдет о безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

В тренде
Рада рассмотрит бюджет Украины на 2020 год
Фото: Верховная Рада Украины

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский даст брифинг на тему "Кто и как должен контролировать журналистов?" .

В Берлине пройдет заседание политического и председательского комитетов ПАСЕ (14-15 ноября). Совет директоров Европейского инвестиционного банка решит, должен ли банк продолжать финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом.

Напомним, днем ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Рада сделала шаг к старту рынка земли, а гривня набрала в весе .

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Австрия Верховная Рада госбюджет цензура МВФ визит в Киев Владимир Бородянский Алексей Гончарук Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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