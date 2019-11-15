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Рада снимает иммунитет с нардепов, а Йованович выступит по импичменту Трампу: топ-темы дня

15 ноября, 09:52

Украинский парламент заслушает правительство, а экс-посол США даст показания в Конгрессе

Фото: М. Палинчак

Фото: М. Палинчак

Сегодня Верховная Рада проводит пленарное заседание. В повестке дня – Час вопросов к правительству, а также рассмотрение президентского законопроекта об отмене монополии государства на производство спирта и гармонизация украинского законодательства о депутатской неприкосновенности .

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом в Киеве продолжает переговоры по новой программе финансирования Украины .

В Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по делу об убийстве Вячеслава Веремия.

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В спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса пройдут слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Для дачи показаний вызвана бывший посол США в Украине Мари Йованович .

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Нардеп Анна Скороход обвиняет: что нужно знать о скандале в "Слуге народа"
Фото: rucompromat.com, Facebook

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может объявить новый рейтинг Киева.

Днем ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Верховна Рада приняла госбюджет, мужа "слуги народа" Скороход задержали. Больше смотрите в сюжетах:

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Верховная Рада импичмент Дональд Трамп Веремий МВФ йованович

Источник: Сегодня

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