Рада снимает иммунитет с нардепов, а Йованович выступит по импичменту Трампу: топ-темы дня

Сегодня Верховная Рада проводит пленарное заседание. В повестке дня – Час вопросов к правительству, а также рассмотрение президентского законопроекта об отмене монополии государства на производство спирта и гармонизация украинского законодательства о депутатской неприкосновенности .
Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом в Киеве продолжает переговоры по новой программе финансирования Украины .
В Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по делу об убийстве Вячеслава Веремия.
В спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса пройдут слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Для дачи показаний вызвана бывший посол США в Украине Мари Йованович .
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может объявить новый рейтинг Киева.
Днем ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Верховна Рада приняла госбюджет, мужа "слуги народа" Скороход задержали. Больше смотрите в сюжетах:
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