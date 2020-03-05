Рада снова соберется на срочное заседание из-за Рябошапки

У депутатов снова намечается веселый вечер, но Рябошапке будет не до смеха

Верховная Рада снова соберется на внеочередное заседание сегодня вечером в 18:30 для рассмотрения вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Соответствующее распоряжение выдал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Внеочередное заседание потребовали 152 народных депутата в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады – было собрано необходимое количество подписей в сессионном зале (не менее 150).

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 18 часов 30 минут 5 марта 2020 года, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р. (проект постановления в ВР зарегистрирован под №3154)", – говорится в документе.

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Во время выступления на вчерашнем внеочередном заседании Рады Рябошапка, реагируя на упреки о якобы отсутствии посадок, напомнил, что для расследования топ-коррупции в Украине создана отдельная антикоррупционная инфраструктура: НАБУ, САП и Антикоррупционный суд, отвечающие за так называемые топ-посадки. Он отметил, что Офис генерального прокурора не влияет на эту антикоррупционную инфраструктуру, ведь именно это было одной из основ независимости и эффективности этой системы.

"Мы являемся единственным правоохранительным органом, который начал реальную реформу, который начал реальные изменения. И я считаю, что это одно из наших, возможно, главных достижений за последние шесть месяцев. С другой стороны, это не только наше достижение, нас за это и критикуют, ведь мы убрали из прокуратуры прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела, что раздражает "решал" разного типа не только в центре, но и в регионах, потому что и местные князьки теряют свою неприкосновенность", – сказал он.

В тренде Что известно о новом премьер-министре Денисе Шмыгале

Как сообщали новости "Сегодня", комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже одобрил его отставку и рекомендовал парламенту рассмотреть ее. Ранее сам генпрокурор был уверен, что если и вынесут на голосование в сессионном зале вопрос его увольнения, то все равно не хватит голосов для его отставки.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

/ Фото: Сегодня

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