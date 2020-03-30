Рада со второго раза назначила министра здравоохранения

Новоиспеченный министр только со второй попытки занял должность

Депутаты со второй попытки таки назначили Максима Степанова министром здравоохранения. Соответствующее решение было принято на третьем внеочередном заседании Верховной Рады.

Проект постановления поддержали 246 народных избранников.

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Максим Степанов был главой Одесской областной государственной администрации, но был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Чиновник был назначен на эту должность в январе 2017 года после того, как в декабре 2016 года, занимая должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина", победил в конкурсе на занятие должности главы Одесской ОГА.

В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

У Степанова есть опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты уволили министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. При этом парламент на первом внеочередном зседании провалил назначение их преемников: за нового руководителя Минздрава Максима Степанова проголосовали только 217 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов, а за главного финансиста страны проголосовали 213 депутатов. Отметим, что Рада отказалась урезать и госбюджет на 2020 год.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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