Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО

В 2020 году в Украине пройдет пять многонациональных военных учений

Верховная Рада 289 голосами за приняла законопроект № 3003 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях. Соответствующий документ поддержали народные депутаты во время внеочередного заседания, которое транслирует сайт "Сегодня".

Документом также определяется общая численность иностранных войск, типы и количество вооружений, военной техники, сроки пребывания и места дислокации иностранцев на период проведения учений.

Так, депутаты разрешили допустить иностранный военный контингент для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2020", украинско-молдавские учения "Юг-2020", украинско-американские учения "Си Бриз-2020", украинско-румынские учения "Риверайн-2020" и украинско-британские учения "Вориер Вотчер-2020".

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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2019 года прошли учения Rapid Trident-2019, в которых приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.

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В том же месяце Украина и Румыния провели совместные военные учения на Дунае. В маневрах "Риверайн-2019" в течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп.

Смотрите также в сюжете, как проходили масштабные учения "Си Бриз-2019" у берегов Одессы:

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