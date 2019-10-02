Рада урегулировала применение вооружения в особый период: что это значит

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Верховная Рада недавно приняла закон о Плане обороны Украины, а сегодня урегулировала применение военной техники и оружия в особый период. 307 народных депутатов во втором чтении поддержали документ №1224.

Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая выступала докладчиком по законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в период.

"Этот закон фактически нормирует вопрос применения оружия и военной техники в особый период. То есть, в той ситуации, которая сложилась сейчас: если не верифицированы ни мирное время, ни военное положение. А соответственно, мы должны защищать, в том числе, юридически, тех, кто защищает нас на востоке", – пояснила она.

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Законом закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

Также разрешается применение специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта, работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

В пояснительной записке отмечается, что в 2014 году была оглашена частичная мобилизация, в результате чего наступил особый период. Также в том году решением Совета национальной безопасности и обороны ВСУ были задействованы в Антитеррористической операции, которая проводилась в условиях мирного времени, поскольку военного положения введено не было.

Кроме того, статьей 8 закона Украины по деоккупации Донбасса установлено, что для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях Генеральным штабом привлекаются и используются силы и средства ВСУ, в частности личный состав, оружие и боевая техника. Однако статья 1-1 закона "О Вооруженных силах Украины" предусматривала право на применение оружия и боевой техники военными только в мирное время.

Как сообщали новости "Сегодня", впервые в истории Украины в декабре 2018 года было введено военное положение из-за агрессии России в Азовском море против украинских кораблей. Верховная Рада в конце ноября поддержала соответствующий указ президента о введении военного положения на срок 30 дней в 10 областях Украины: Одесской, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Николаевской. Читайте подробнее, что хорошего принесло стране военное положение.

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