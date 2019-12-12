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Рада урезала зарплаты сотрудникам ГБР: Труба предупредил о последствиях

12 декабря, 13:42

Высокие заработные платы были одним из условий подбора лучших, профессиональных следователей

Роман Труба

Роман Труба / Фото: ГБР

Из-за решения парламента Государственному бюро расследований грозят кадровые проблемы. Об этом в telegram заявил глава ГБР Роман Труба, который ранее рассказал, что происходит с расследованием дел Майдана.

"Высокие заработные платы были одним из условий подбора лучших, профессиональных следователей и оперативных работников ГБР, которые не бояться расследовать преступления должностных лиц любого уровня. Такие гарантии зафиксированы в Законе Украины "О Государственном бюро расследований", - написал он.

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Однако, как отметил Труба, 6 декабря парламент принял закон, который оставляет эти гарантии для работников Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционная прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Высшего антикоррупционного суда, а зарплаты работников ГБР ставит вровень со всеми госслужащими.

"Проще говоря, наши следователи, которые, например, расследуют государственную измену, вместо 36 000 гривен могут получать 6,5. Эту проблему нужно немедленно решать", - написал глава ГБР

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

По словам Трубы, есть два пути решение проблемы:

  • вето президента на законопроект 2260 и возвращения его в парламент с предложением дополнить перечень органов, для которых определяется особый порядок оплаты труда, Государственным бюро расследований;
  • отдельный законопроект, который позволит урегулировать должным образом оплату труда в ГБР – однако, "успеет ли он пройти все процедурные "круги" в Раде и вступить в силу до конца года – большой вопрос".

"Время ограничено – если вопрос "зависнет", с большой вероятностью лучшие следователи и другие работники просто уйдут с ГБР", – написал он.

Труба сообщил, что обратился с соответствующими письмами ко всем субъектам законодательной инициативы – президенту, парламенту, Кабмину с просьбой принять все необходимые меры для сохранения независимости ГБР.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований, что, среди прочего, подразумевает и увольнение нынешнего директора ГБР Романа Трубы. Документ поддержали 250 народных депутатов.

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Верховная Рада ГБР Роман Труба

Источник: Сегодня

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