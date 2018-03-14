Рада усилила наказание за педофилию

Верховная Рада поддержала закон об усилении ответственности за половые отношения с детьми и их сексуальную эксплуатацию. За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.

Таким образом, закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации" вносит изменения в статью 155 УКК. Теперь совершеннолетний человек, который вступил в половой контакт с лицом, не достигшим половой зрелости (16 лет), будет наказан ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Нардепы отмечают, что определение возраста позволит не проводить экспертизу относительно достижения половой зрелости, что способствовало коррупционным деяниям.

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Кроме того, изменения были внесены и в статью 156 УКК. Они предполагают, что за развратные действия членов семьи или опекунов в отношении ребенка будет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законом устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет за создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата с привлечением малолетнего.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал создать реестр педофилов. Таким образом он призвал остановить волну сексуального насилия в стране.

Напомним, в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.