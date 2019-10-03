Рада установила новые требования провайдерам цифрового телевещания

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На утреннем заседании Верховной Рады принят во втором чтении законопроект о внесении изменений в законодательство относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием. Соответствующий документ поддержали 248 народных избранников.

Закон предусматривает введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров программной услуги в целом, и провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в частности, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности провайдеров и предотвратить потенциальное противоправное воздействие государства-агрессора на информационное пространство Украины. Кроме этого, законопроектом предусматривается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

Принятым законом закрепляется, что в Украине запрещается учреждать и участвовать в провайдерах программной услуги:

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органам государственной власти и органам местного самоуправления, юридическим лицам, которые они основали на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера программной услуги, если решение об их создании или положение о них не предусматривает полномочий учреждать провайдеров программной услуги;

физическим и юридическим лицам, которые являются резидентами страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом (России), а также компаниям, участниками (акционерами) которых являются юридические или физические лица, на всех уровнях цепи владения корпоративными правами провайдера и конечным выгодоприобретателем.

Также для провайдера программной устанавливаются дополнительные требования:

конечным бенефициарным владельцем провайдера может быть исключительно гражданин Украины;

юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабмином, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в провайдере на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

"Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги, а в случае если несоблюдение указанных требований обнаружено Национальным советом во время действия лицензии, такая лицензия может быть аннулирована в судебном порядке по представлению Нацсовета", – говорится в документе.

Напомним, в июле был скандал относительно с участием одного из украинских телеканалов, который планировал телемост с российским телеканалом для проведения телемарафона. В итоге а Нацсовете заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 октября Верховная Рада приняла закон о совершенствовании назначения и увольнения членов Нацсовета по телерадиовещанию. Теперь новое законодательство позволит предотвратить коллапс в работе Нацсовета в случае решения об увольнении его членов.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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