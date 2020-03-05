Сам Рябошапка до последнего не верил, что его уберут с должности

Депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады 263 голосами "за" из 311 зарегистрированных в зале уволили Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора.

Накануне спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что сегодня решался лишь вопрос выражения недоверия Рябошапке, а назначения его преемника пока не будет.

Как сообщали новости "Сегодня", комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже одобрил его отставку и рекомендовал парламенту рассмотреть ее. Ранее генпрокурор был уверен, что если и вынесут на голосование в сессионном зале вопрос его увольнения, то все равно не хватит голосов для его отставки.

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Сам же Рябошапка во время выступления на вчерашнем внеочередном заседании Рады, реагируя на упреки о якобы отсутствии посадок, напомнил, что для расследования топ-коррупции в Украине создана отдельная антикоррупционная инфраструктура: НАБУ, САП и Антикоррупционный суд, отвечающие за так называемые топ-посадки. Он отметил, что Офис генерального прокурора не влияет на эту антикоррупционную инфраструктуру, ведь именно это было одной из основ независимости и эффективности этой системы.

В тренде Рада уволила генерального прокурора Рябошапку

"Мы являемся единственным правоохранительным органом, который начал реальную реформу, который начал реальные изменения. И я считаю, что это одно из наших, возможно, главных достижений за последние шесть месяцев. С другой стороны, это не только наше достижение, нас за это и критикуют, ведь мы убрали из прокуратуры прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела, что раздражает "решал" разного типа не только в центре, но и в регионах, потому что и местные князьки теряют свою неприкосновенность", – говорил он.

В то же время в "Слуге народа" назвали имя человека, кто может заменить генпрокурора Рябошапку.

Напомним, 4 марта было назначено новое правительство. Что об этом говорили в Раде:

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