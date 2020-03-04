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Рада уволила Гончарука с должности премьер-министра

4 марта, 16:48

Сергей Мартынец

Премьер написал заявление об отставке по собственному желанию

Премьер-министр Алексей Гончарук уволен с должности главы правительства по собственному желанию. Его заявление об отставке поддержали 353 народных депутата.

"В последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ. Но мы не отступили, и я хочу поблагодарить за это наших министров, которые много раз принимали сложные решения. Я довольно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный и честный человек. За время работы с ним я ни разу не получал ни одного незаконного указа. Не было даже намеков на какую-то нечестную игру. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что курс сохранится. Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки любого правительства. Мы сделали достаточно много", – сказал Гончарук.

Отметим, что у Гончарука и его правительства был иммунитет до осени и его не могли уволить, если он сам не уйдет по собственному желанию. Что он и сделал.

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Вчера же вечером на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил назначить новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, который на данный момент занимает должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Причиной замены нынешнего главы правительства Алексея Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс. Но. Похоже, он им не воспользовался.

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отставка Верховная Рада Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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