Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера

Верховная Рада на своем заседании уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Соответствующее постановление поддержали 296 народных депутатов.

"Большое спасибо за ту проделанную работу, поддержку, боевой дух. Мы прошли вместе определенный путь. Выдающийся профессиональны дипломат. Я уверен, что Владимир Владимирович продолжит служение и свою работу на благо нашего государства. Также сообщаю, что после его увольнения будет внесена соответствующая кандидатура на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции", – сказал с трибуны парламента премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что самого чиновника не было в зале парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, чем будет заниматься Пристайко после увольнения из Офиса по евроинтеграции. Ему уже подобрали новую должность, причем не в Украине

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Читайте также недавнее интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: "Решения России по аннексии Крыма и войне на Донбассе могут быть "откручены" назад". Он рассказал, как выполняется Соглашение об ассоциации, что отделяет Украину от промышленного безвиза с ЕС и достижения стандартов НАТО, а также об отношениях с Россией.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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