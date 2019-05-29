Рада в четверг рассмотрит отчет правительства – Парубий

Также в четверг будет рассмотрено заявление об отставке премьера Гройсмана

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассмотрит отчет Кабинета министров, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Мы будем иметь возможность завтра рассмотреть и отчет правительства", – сказал Парубий, закрывая пленарное заседание Верховной Рады в среду.

Он также выразил надежду, что в течение среды регламентный комитет парламента рассмотрит законопроект о временных следственных комиссиях Верховной Рады и примет соответствующее решение, которое позволит в четверг также рассмотреть в сессионном зале Рады данный законопроект.

Ранее в этот день парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путем голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Как известно, Верховная Рада в четверг может рассмотреть вопрос отставки правительства Гройсмана. Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.

В свою очередь политические эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия. В таком решение правительства и его главы Владимира Гройсмана может быть и политическая подоплека, считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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