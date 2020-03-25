Как депутаты работают на дому, пока Рада на карантине: видео

Парламентарии из разных фракций рассказали и показали, как они живут и работают в самоизоляции

Меры по борьбе с эпидемией коронавируса, предпринятые властями отдельных регионов Украины и центральными властями, безусловно, очень сильно изменили жизнь граждан. И эти изменения продолжаются, ведь Кабинет министров решил ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлить карантин на 30 дней – до 24 апреля. В ближайшие дни ожидается и заседание Верховной Рады, ведь действующее законодательство требует от депутатов принимать решения только лично и только в зале. А помимо борьбы с вирусом, необходимо ответить на экономические вызовы и сделать все для продления сотрудничества с МВФ.

Депутаты – в группе риска

Украинские политики одними из первых попали в "зону риска". В силу профессиональных обязанностей политик ежедневно контактирует с гораздо большим числом людей, нежели среднестатистический гражданин. Плюс служебные поездки за границу. Да и не только служебные – материальное положение многих политиков легко позволяет им съездить за границу на пару дней просто отдохнуть. Или отметить какой-то праздник. Как это сделал, например, народный депутат Сергей Шахов.

Неумолимая статистика тому подтверждение. На сегодня подтверждены, как минимум, два случая заражения коронавирусом – у народных депутатов Сергея Шахова (группа "Доверие") и Руслана Горбенко (фракция "Слуга народа"). У народного депутата Сергея Вельможного (группа "Доверие") после повторного исследования коронавирус не подтвержден. Появилась информация об инфицировании народного депутатаСергея Рудыка. Также ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что лабораторно подтвердилась информация об инфицировании депутата Александра Лукашева ("Оппоплатформа-За жизнь"). Сам нардеп на днях заявил, что информация не соответствует действительности – тесты показали, что вируса у него нет.

В любом случае процент заболевших парламентариев или тех, у кого подозревали коронавирус, чрезвычайно велик – 5 из 423. Если сугубо математически экстраполировать его на взрослое население Украины, то мы получили бы цифру в 350 тысяч заболевших или пребывающих "под подозрением" граждан.

Очевидно, что парламентарии прекрасно осознают, что на сегодняшний день находятся в группе риска. При этом они также понимают, что выход любого из них "из строя", пусть даже на несколько недель, может очень серьезно подорвать возможности государства оперативно реагировать на вызовы, связанные с эпидемией, карантином и возможным экономическим кризисом. (Сайт "Сегодня" подробно описывал, к чему может привести паралич Верховной Рады. А он сегодня уже просматривается, поскольку сразу несколько комитетов ВР вынуждены уйти в самоизоляцию. И без их решения не могут быть приняты важные и нужные сегодня государству и гражданам законы). А потому по мере возможностей – дабы не подвергаться риску заражения самому и не подвергать опасности своих коллег и окружающих – максимально минимизировали прямые контакты.

"Самоизоляция без помощи родных? Нереально!"

Сайт "Сегодня" расспросил народных депутатов, как они справляются с трудностями, вызванными карантином, как организовали работу, в том числе пребывая в самоизоляции.

Народный депутат Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") стал одним из первых парламентариев, добровольно ушедших в самоизоляцию. Сделал он это еще 18 марта, как только стало известно о болезни Сергея Шахова, с которым Юрчишин контактировал. При этом Ярослав Юрчишин избрал наиболее жесткий вариант изоляции: чтобы не подвергать потенциальной опасности родных, он исключил или минимизировал контакты даже с собственной семьей – женой и детьми. Отметим, что все это было сделано исключительно как мера предосторожности: народный депутат не болел, симптомов, характерных для коронавируса, не наблюдал.

В комментарии сайту "Сегодня" парламентарий признал, что находиться в самоизоляции, если тебе не помогают родные, трудно.

"Трудно ли организовать самоизоляцию? Если у вас нет родных, которые берут на себя 90% контактов с внешним миром, а то и 100% на этапе полной изоляции, это практически нереально. Достаточно сложными являются вопросы дезинфекции не столько комнаты, в которой вы самоизолируетесь, сколько помещений, которых вы не можете избегать", – рассказал Ярослав Юрчишин.

Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

Отметим, что народный депутат уже несколько смягчил режим самоизоляции. Поскольку лабораторные тесты не выявили у него заболевания, он возобновил общение с родными в пределах дома, однако продолжает самоизоляцию от внешнего мира.

"Современные средства коммуникации позволяют работать дистанционно"

Народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") прямо не контактировала с депутатами, которые заболели или имели подозрение на болезнь. Однако, как только местные и госорганы приняли решение о карантине, она максимально ограничила внешние контакты – в тех рамках, которые рекомендует Минздрав.

Как рассказала Ирина Верещук, парламентариям пришлось серьезно перестраивать свою работу. В первую очередь – коммуницировать с избирателями исключительно в электронном режиме. Перестраивают коммуникацию депутаты и с органами местной и центральной власти, создавая специальные чаты, в которых могут общаться, формировать запросы, актуальные для регионов, и т.д.

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"Есть, конечно, депутаты, которые должны идти в Кабмин, например. Как представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, который идет на заседания правительства, чтобы нам затем донести, что на самом деле происходит, каким образом мы можем решить ту или иную проблему", – рассказала Ирина Верещук.

По словам народного депутата, она, как и остальные граждане Украины, в эти дни столкнулась с определенными проблемами, в том числе бытовыми. Но все они решаемы.

"Я стараюсь минимизировать покупку продуктов. Мы "выедаем" запасы, которые были. Тем не менее вчера сделала попытку пойти в ближайший супермаркет. Но там была такая очередь, что я решила не ждать. Иначе пришлось бы не меньше часа стоять. Пошла сегодня утром – было меньше людей. И я призываю: пожалуйста, не создавайте очередей. Если есть возможность, давайте беречь друг друга", – рассказала народный депутат.

При этом Ирина Верещук отметила, что в очередях, которые она видела, люди держали необходимую дистанцию, что, по ее мнению, свидетельствует о высокой сознательности украинцев.

Как отметила народный депутат, проблем с продуктами, как минимум в Киеве, нет.

"Я зашла, посмотрела: и молоко есть свежее, и хлеб свежий. Правда, мне очень не нравится, что цены поднялись. И мы уже с коллегами сегодня в чате обсуждали этот вопрос. И я буду обращаться в Кабмин, чтобы они как-то проконтролировали цены", – сказала Ирина Верещук.

Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"

"Берегите себя и своих близких"

Некоторые депутаты, как уже упоминалось, продолжают работать практически в штатном режиме. Среди них – члены Комитета ВР по вопросам здоровья нации. Они, как и врачи, оказались сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. А потому ходят на совещания в Минздрав, когда нужно личное присутствие (соблюдая, разумеется, меры предосторожности), контактируют с руководителями лечебных учреждений и т.д.

Однако, как рассказала сайту "Сегодня" замглавы Комитета по вопросам здоровья нации Ольга Дмитриева, все же депутаты стараются максимально работать дистанционно.

"Поскольку вся страна находится на карантине, то и мы, народные депутаты, ведем свою работу дистанционно. Мы дистанционно работаем над законопроектами, мы их можем дистанционно регистрировать – у нас есть электронные печати. Мы можем писать обращения. И это очень хорошо. Мне очень нравится месседж медиков, который ходит сегодня в соцсетях: "Мы находимся на работе ради вас. Вы оставайтесь дома ради нас". Что мы и делаем. Мы понимаем, что дистанционная работа – это непросто. Но это единственный выход, чтобы защитить себя и своих близких", – рассказала Ольга Дмитриева.

Оксана Дмитриева, народный депутат, фракция "Слуга народа"

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