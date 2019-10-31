Рада вернула статью за незаконное обогащение: детали

За более серьезные суммы будет уголовная ответственность, за меньшие - гражданская конфискация

Верховная Рада / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Верховная Рада приняла законопроект №1031 о наказании чиновников за незаконное обогащение. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Законом урегулированы вопросы обеспечения надлежащего функционирования института о признании необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и их взыскания в доход государства… Законом дополнен Уголовный кодекс положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышают его законные доходы", – говорится в сообщении.

Как отметила представлявшая законопроект ко второму чтению глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносильская, документом предлагается установить ответственность за незаконное обогащение в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн грн превышают его законные доходы.

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"Механизм так называемой гражданской конфискации предлагается применять, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн грн", - сказала Красносильская.

Она отметила, что эти два механизма будут работать вместе и соответственно за более серьезные суммы будет уголовная ответственность, за меньшие – гражданская конфискация.

Ранее сообщалось, что расследованием незаконного обогащения занимаются Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их конфискации предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

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