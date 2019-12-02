Рада возьмется за Госбюро расследований: что в планах у депутатов

До Нового года парламент будет заседать с 3 по 6 декабря и с 17 по 20 декабря, напомнил Стефанчук

Верховная Рада / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Верховная Рада начнет пленарную неделю (3 декабря) с продолжения рассмотрения законопроекта о ГБР, согласно которому предполагается увольнение директора Госбюро расследований. Кроме того, депутаты на этой неделе могут взяться за Избирательный кодекс с предложениями президента Украины. Об этом рассказал спикер парламента на Согласительном совете с главами фракций.

Как передает "Укринформ", спикер призвал депутатов довести вопрос по ГБР до конца.

"Я хотел бы напомнить, что, к сожалению, мы не успели рассмотреть законопроект о ГБР в позапрошлую пятницу. Я понимаю, что политические позиции важны, но мне хотелось бы все-таки обратиться ко всем политическим партиям и группам, представленных сегодня в стенах парламента, чтобы не злоупотреблять такими практиками, как перерыв ... Я с коллегами со своей стороны прилагал максимум усилий, и некоторые политические фракции, которые были в зале, прилагали максимум усилий для того, чтобы это сделать. К сожалению, не все политические партии это поддержали, и мы рассмотрим этот законопроект первым завтра, во вторник", – сказал Разумков.

Глава парламента отметил, что, возможно, на этой неделе рассмотрят Избирательный кодекс с замечениями президента.

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Он отметил, что 4 декабря должны состояться общественные слушания относительно создания рынка сельскохозяйственных земель.

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Кроме того, председатель ВР сообщил, что в принятый ранее в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации по отчетам об оценке объектов недвижимости (№ 2047-д) поступило около 1400 поправок.

В свою очередь первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал парламент рассмотреть законопроекты, касающиеся деолигархизации и деофшоризации (№1209 и 1210) и добавил, что они внесены президентом как неотложные.

Он напомнил, что с 3 по 6 декабря и с 17 по 20 декабря будут пленарные недели.

Как сообщали новости "Сегодня", на предыдущей пленарной неделе главным вопросом стоял бюджет страны на 2020 год. Читайте подробней, как депутаты триллион распределяли:

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