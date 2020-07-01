Рада возьмется за силовиков и суды: Корниенко рассказал о планах на осень

Одной из самых сложных будет судебная реформа, по ней намечаются серьезные споры

Верховная Рада осенью планирует взяться за ряд реформ – экономические, судебную, продолжат заниматься децентрализацией. Изменения ждут и правоохранительные органы. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Реклама

По его словам, одной из самых сложных будет судебная реформа. Политик уже прогнозирует по ней серьезные споры.

"В планах есть несколько экономических реформ. Налоговая реформа, которой уже надо заняться. Реформа трудового законодательства, которая стояла на паузе, но уже тоже надо над ней работать. Есть конституционная реформа децентрализации. Сейчас идет обсуждение, и, я думаю, осенью мы начнем формировать пакет законов. Потому что их нужно принимать много: законодательство о местном самоуправлении, о местных депутатах и так далее. Есть планы по продолжению реформ в правоохранительной сфере. И, конечно, судебная реформа, которую внес президент и которой нужно будет очень серьезно заниматься. Думаю, это будет достаточно сложная реформа, с дискуссиями, возражениями. Приниматься она будет непросто. Идет подготовительный этап наработки модели амнистии капиталов. Сейчас ведется профессиональная дискуссия в профильном комитете и между комитетом, Минфином, Офисом президента, какой именно может быть эта модель. Потом предложения будут вынесены на обсуждение бизнес-сообщества, общественности", – сказал Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Слуге народа" назвали главные достижения Рады за последние месяцы. Корниенко разделил основные успехи нынешней сессии на три больших блока.

А тем временем смотрите в сюжете, как проходило заседание Рады 30 июня:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама