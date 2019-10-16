Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата" и в Регламент парламента о снятии зарплаты с народных избранников в случае прогула пленарных заседаний или заседаний парламентских комитетов. Данный документ поддержали 265 нардепов.
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