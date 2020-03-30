Рада ввела наказание за вывоз масок из Украины

Вывоз «запрещенных» медтоваров будет наказываться штрафом от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Верховная Рада на внеочередном заседании ввела уголовную ответственность з вывоз медицинских товаров противоэпидемиологического назначения (например, масок). Соответствующий законопроект №3271 поддержали 274 народных депутата.

Законом дополняется Уголовный кодекс Украины статьей 201-2 и предусматривается уголовная ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере через таможенную границу Украины, вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию. Значительным размером, определяется размер, который в 200 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а большой размер партии – в 800 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Теперь осуществления досудебного расследования вышеуказанного преступления отнесено к компетенции следственных органов безопасности.

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Вывоз "запрещенных" медтоваров будет наказываться штрафом от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией этих товаров.

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Как сообщали новости "Сегодня", Кабмин 13 марта запретил экспорт средств индивидуальной защиты. Правительство дало отдельное поручение Таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров.

Также мы писали, что из Украины за два месяца вывезли медтоваров на 15 миллионов долларов.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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