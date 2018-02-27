Рада ввела штрафы за нарушение запрета въезда в Украину: что теперь ждет иностранцев

Также законопроект устанавливает штрафы для нарушителей при пересечении линии разграничения в АТО

Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы будут штрафоваться и за нарушение запрета въезда в Украину, и за неповиновение пограничникам, и за нахождение в стране по недействительным или просроченным документам.

Депутаты поддержали во втором чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и некоторые другие законы относительно обеспечения пограничной безопасности государства.

Глава комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, который представлял законопроект, объяснил, что теперь пограничники получат больше возможностей в противодействии нарушителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лавров отреагировал на запрет въезда российскому журналисту в Украину

В документе напоминается, что многие иностранцы часто игнорируют запрет въезда в Украину, поэтому этот закон должен решить эту проблему. Теперь за нарушение запрета въезда в страну лицо будет оштрафовано 100-300 необлагаемыми минимумами доходов граждан.

За неповиновение украинскому пограничнику, иностранец получит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас – от пяти до 10 минимумов). Если такое правонарушение совершит группа лиц – штраф от 100 до 300 (сейчас – 10-20 минимумов).

Нарушение правил пребывания в Украине и транзитного проезда через ее территорию составят 100-300 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас – от 30 до 50 минимумов). Такое же увеличение штрафов предусмотрено и за несоблюдение иностранцами установленного порядка регистрации или за проживание в Украине по недействительным или просроченным документам, а также за нарушение установленного срока пребывания в Украине, которые установлены на пункте пропуска через государственную границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На Новый год пограничники не впустили в Украину десятки людей

Если будет совершена попытка пересечения границы вне пункта пропуска без документов или поддельным, то человек заплатит за это от 200 до 500 минимумов (сейчас 100-200).

Также в Кодексе появились изменения в части порядка въезда/выезда в зону АТО. Лица, которые попытаются пересечь линию разграничения вне КПВВ без документов или разрешения на проход, будут наказывать штрафом от 30 до 50 необлагаемых минимумов.

Органы Государственной пограничной службы Украины будут уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением запрета въезда в страну, нарушением правил пересечения границы, а также въезда в район АТО и выезда оттуда.

Напомним, с 1 января на пограничных пунктах пропуска в Украине начал действовать режим биометрического контроля для граждан 71 государства, которые въезжают в Украину.