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  1. Новости политики

Рада взялась за соцзащиту медиков: онлайн-трансляция

7 мая, 14:05

Сергей Мартынец

В последнее время серьезно подняли вопросы материального обеспечения врачей и их защиты

Верховная Рада проводит внеочередное заседание, на котором рассмотрит два вопроса – усиление тестирования украинцев на коронавирус и социальная защита медицинских работников. Медиков хотят застраховать на случай заражения или смерти от COVID-19.

Первым в повестке дня Рады стоит законопроект №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19. Депутаты хотят, чтобы Минздрав увеличил количество тестирований на коронавирус, и предлагают разрешить задействовать в этом процессе даже интернов и медиков без соответствующей квалификации.

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Также депутаты рассмотрят три законопроекта №3376, 3376-1, 3376-2, которые касаются обязательного страхования медиков на случай заражения коронавирусом или смерти от COVID-19. Рада хочет определить суммы страховых выплат, а также приравнять семьи умерших от коронавируса медиков к тем, кто потерял члена семьи в результате боевых действий.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо социальной защиты врачей, им еще и обещали надбавки к зарплате в размере 300% за работу в условиях противодействия коронавирусу и лечения больных на COVID-19. Однако они жалуются, что так ничего и не получили. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус".

В свою очередь президент Владимир Зеленский приказал погасить долги перед медиками. Глав тех областей, где врачи не получат надбавки, могут уволить. Смотрите видеообращение главы государства:

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Верховная Рада медики врачи внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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