Рада закрепит курс Украины на НАТО и ЕС до конца каденции – Парубий

Сегодня, 19:50

Внешнеполитический курс страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию планируют закрепить в Конституции

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что изменения в Конституцию Украины в части закрепления евроатлантических и евроинтеграционных устремлений страны реально внести до завершения текущей каденции парламента.

"Я уверен, что когда это будет поставлено на голосование, а голосование может, и будет только открытым, когда каждый будет следить за каждым депутатом, за каждый голос – никто не посмеет не проголосовать за эту идею. Поэтому я уверен, что эту идею необходимо реализовывать, и я верю, что мы сможем ее реализовать до завершения этой каденции", – рассказал Парубий во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Парубий также выразил убеждение в том, что для Украины ключевым направлением является именно евроатлантическое, в частности, вступление страны в НАТО и Евросоюз.

Ранее Порошенко рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

Напомним, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. Сейчас Украина принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, ранее оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.
Рада, НАТО, Конституция, ЕС, Евросоюз, Парубий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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