Рада застраховала медиков от коронавируса: сколько будут выплачивать

На сегодняшний день в Украине заболели на COVID-19 2660 медиков

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об обязательном страховании медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Законопроект №3376-1 поддержали 340 народных депутатов.

Согласно закону государство обеспечит страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившей вследствие заболевания на COVID-19, но при условии, что медик заболел во время выполнения своих обязанностей. Медработнику положена теперь страховая выплата в течение месяца в зависимости от установленной группы инвалидности, но сумма не должна быть меньше 300 прожиточных минимумов (660 тыс. грн).

В случае смерти работника медучреждения, который задействован в борьбе с коронавирусом, его родным выплачивается страховка в 750 прожиточных минимумов (1,65 млн грн).

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Также законом предусмотрено, что в случае смерти от коронавируса медработник приравнивается по своему статусу к погибшему от ранений или заболеваний военнослужащему. В таком случае семья скончавшегося медика пользуется теми же соцгарантиями и правами, которыми обладают семьи погибших военных.

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время выступления в Раде сказал, что действие закона будет распространяться только на случаи инфицирования медиков коронавирусной болезнью COVID-19. Также будут привлекать к работе с коронавирусными больными студентов-медиков последних курсов и интернов – им тоже будут положены страховые выплаты.

Действие этого документа распространяется на все случаи инфицирования или смерти в результате заражения работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения коронавирусом, которые были зафиксированы с начала действия карантина. Отметим, что на сегодняшний день в Украине заболели на COVID-19 2660 медиков.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский приказал погасить долги перед медиками. Смотрите его видеообращение:

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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