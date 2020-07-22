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Раде предлагают ввести наказание за пропаганду гомосексуализма – законопроект

22 июля, 17:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа"

В то время как в Польше власти хотят на уровне Конституции запретить гей-парам усыновление детей, в Верховной Раде Украины предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

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Инициаторами законопроекта № 3917 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма являются народные депутаты от фракции "Слуга народа" – Георгий Мазурашу и Елена Лис.

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На момент публикации новости текст документа на сайте Верховной Рады отсутствовал.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в Киеве активисты KyivPride провели акцию. Участники сняли на видео монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ-сообщества. Участники акции запустили дрон с флагом ЛГБТ-сообщества. Коптер завис над памятником таким образом, что он оказался словно висящим на мече скульптуры.

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Как известно, Марш равенства – 2020 в Киеве был запланирован на 21 июня. В этом году организаторы обещали большое количество просветительных, художественных и развлекательных мероприятий в течение месяца накануне марша. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина мероприятие провести не удалось.

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Напомним, что в прошлом году Тайвань стал первой азиатской страной, которая легализовала однополые браки.

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штрафы Верховная Рада гомосексуализм лгбт

Источник: Сегодня

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