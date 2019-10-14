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Ради мира на Донбассе: Пристайко призвал Европу усилить санкции против России

14 октября, 17:39

Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил прогресс в реализации Минских соглашений, одновременно призвав Европу продолжить санкционное давление на Россию для достижения урегулирования на востоке страны.

Об этом он заявил по итогам встречи в понедельник, 14 октября, глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Сделаны первые шаги [по реализации Минских соглашений], они нелегки для Украины, украинского общества. Мы понимаем, что нужны еще более сложные компромиссы, которые вызывают непонимание у наших людей. Но мы должны пройти свою часть этого сложного пути в надежде принести мир на восток Украины", — сказал он журналистам.

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При этом Пристайко отметил, что в ЕС поддерживают Киев в том, что компромиссы не должны быть односторонними — только со стороны Киева, но и рассчитывают на компромиссы со стороны российского руководства, чтобы оно "нашло в себе силы вернуться к минскому и нормандскому процессам". Что касается саммита "нормандской четверки", то "он может состояться в ноябре, если Россия подтвердит дату, предложенную нашими партнерами", добавил министр.

Пристайко также призвал ЕС продолжить санкционное давление на Россию.

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"Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина", — сказал он, отвечая на вопрос, чем Европа может помочь в достижении мира в Донбассе.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе заявила, что Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования конфликта на Донбассе .

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, что встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с их украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях заседания Совета ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны .

Как сообщали новости "Сегодня", руководство НАТО посетит Украину. Вадим Пристайко рассказывал, что во время визита представители альянса побывают в Киеве и Одессе. Планируются встречи с военнослужащими и с военно-политическим руководством государства.

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Люксембург Донбасс Евросоюз санкции против России Вадим Пристайко

Источник: ТАСС

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