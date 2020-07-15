Раду просят не принимать закон о русском языке в школах

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к народным депутатам с призывом не принимать законопроект №2362 об обучении на русском языке в школах до 2023 года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Обращаюсь к народным депутатам с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях". Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе", – написал он.
Креминь объяснил, что законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года. Он отметил, что Министерство образования в течение трех лет провело всю необходимую работу по подготовке учителей, учебников, методических материалов для того, чтобы школьники с 1 сентября могли получать качественное образование на украинском языке. Также данный законопроект позволяет и после 2023 преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству – 20%). Также во всех школах Украины можно будет преподавать один или несколько предметов на русском языке.
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"Утверждение, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Ведь закон "Об образовании" признан соответствующим Конституции Украины … Верю, что народные депутаты найдут политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем будут воздерживаться от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка", – резюмировал языковой омбудсмен.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, согласно которому все предметы в школе должны преподаваться на государственном языке. Для нацменьшинств 80% занятий проводятся на государственном языке. Читайте подробней о новом законе о школе.
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