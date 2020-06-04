Раиса Богатырева свободна: экс-министру отменили меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отменил меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой, которую сразу после возвращения в Украину в прошлом году задержали и поместили под стражу с альтернативой внесения залога.

Как сообщили 4 июня в пресс-службе суда, Апелляционная палата отменила постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева и отказалась применять к подозреваемой меры пресечения.

Такое решение судья объяснил тем, что при вручении Богатыревой уведомления о подозрении киевская прокуратура грубо нарушила Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а судья Печерского райсуда, вынося постановление о взятии экс-министра под стражу, не устранил это нарушения.

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"Данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева от 28.08.2019 и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, о возвращении в Украину министра здравоохранения времен Виктора Януковича стало известно 27 августа 2019 года. На следующий день в Киеве состоялось заседание, на котором было решено поместить ее под стражу с залогом в 6 млн гривен. Вскоре за нее был внесен залоги она покинула камеру следственного изолятора.

Раиса Богатырева подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). В частности, ей вменяют хищение бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. 21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.

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