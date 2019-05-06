Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости политики

Ракеты, ПВО и контрактная армия: Порошенко рассказал, как изменились ВСУ

6 мая, 16:29

Только за 2018 год войска получили более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко рассказал, как выросла украинская армия за последние годы, и особенно в 2018-м, когда активно велось усиление ракетных войск и системы ПВО. Об этом он рассказал во время визита в Авдеевку Донецкой области.

Он напомнил, что год назад была создана операция Объединенных сил, а также нарастили систему органов военного управления и сформировали командование Десантно-штурмовых войск, командования Сил специальных операций, Объединенный оперативный штаб.

"Нарастили систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск. Наша авиация укрепляется и приобретает больше мастерства. На новых местах дислокации восстанавливаются ВМС. Сформировано морское командование и командование морской пехоты", – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что 85% общей численности военнослужащих служат по контракту, а в течение 2018 года в войска было поставлено более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 боеприпасов, 2000 единиц стрелкового оружия и антиснайперских комплексов.

"Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер", ракеты к ним, пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи – уже поступают на вооружение. Продолжается оснащение воинских частей современным БПЛА отечественного и импортного производства. Происходит модернизация реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Завершилось испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор". Украина начинает серийное производство реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Вильхи". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году", – рассказал глава государства.

Как мы сообщали, Порошенко озвучил потери Украины за время войны с Россией. Он отметил, что Россия никак не отказалась от своих агрессивных намерений, и Украина продолжает находиться в опасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег техника, армия, Порошенко, ВСУ, вооружение

Вы сейчас просматриваете новость " Ракеты, ПВО и контрактная армия: Порошенко рассказал, как изменились ВСУ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канадский эксперт назвал сильные и слабые стороны украинской армии

24 апреля, 04:30

ВСУ втянуты в продолжительный военный конфликт, говорит главный сержант операции UNIFIER

"Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу": "военная доктрина" Зеленского

25 апреля, 15:55

Противостоять противнику будет профессиональная, добровольная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО

В 2014 году России сдались более 400 бойцов ВСУ – Муженко

21 апреля, 05:27

Россияне не могли поверить такому ожесточенному отпору и думали, что за Украину воюют силы НАТО, вспоминает генерал

Полторак проверил строительство жилья для одной из лучших бригад ВСУ

13 апреля, 17:41

Государство потратит 1 млрд 300 млн грн на реконструкцию общежитий для военных, говорит министр

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Куркума спасет больные суставы

Почти как Отелло: 8 самых ревнивых звездных мужчин

Папина копия: Тина Кароль показала публике своего подросшего сына

США объявили, что Россия показала «не ту ракету»

Как отрываются спортсменки в отпуске

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

Позаботьтесь о своем здоровье. Массажеры от 199 грн

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Сегодня, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Елена Зеленская - что известно о жене будущего президента Украины

«Не бойтесь измены»

Что рассказала СБУ о задержании группы российских диверсантов