Ракеты, ПВО и контрактная армия: Порошенко рассказал, как изменились ВСУ

Только за 2018 год войска получили более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко рассказал, как выросла украинская армия за последние годы, и особенно в 2018-м, когда активно велось усиление ракетных войск и системы ПВО. Об этом он рассказал во время визита в Авдеевку Донецкой области.

Он напомнил, что год назад была создана операция Объединенных сил, а также нарастили систему органов военного управления и сформировали командование Десантно-штурмовых войск, командования Сил специальных операций, Объединенный оперативный штаб.

"Нарастили систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск. Наша авиация укрепляется и приобретает больше мастерства. На новых местах дислокации восстанавливаются ВМС. Сформировано морское командование и командование морской пехоты", – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что 85% общей численности военнослужащих служат по контракту, а в течение 2018 года в войска было поставлено более 3000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 боеприпасов, 2000 единиц стрелкового оружия и антиснайперских комплексов.

"Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер", ракеты к ним, пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи – уже поступают на вооружение. Продолжается оснащение воинских частей современным БПЛА отечественного и импортного производства. Происходит модернизация реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Завершилось испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор". Украина начинает серийное производство реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Вильхи". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году", – рассказал глава государства.

Как мы сообщали, Порошенко озвучил потери Украины за время войны с Россией. Он отметил, что Россия никак не отказалась от своих агрессивных намерений, и Украина продолжает находиться в опасности.

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