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"Ранее мы таких ударов не пропускали": Порошенко отреагировал на решение ПАСЕ по России

25 июня, 10:20

Бывший президент пообещал задействовать все свои внешнеполитические связи в вопросе давления на Москву

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko.

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал решение ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в Ассамблею. Он считает, что этой мощный вызов для нашей страны. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине. Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", – написал он.

Порошенко пообещал в ближайшее время задействовать все свои внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупации Донбасса не распространился дальше.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.


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Тег Россия, Порошенко, ПАСЕ

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Сегодня

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