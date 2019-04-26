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"Рано посылать цветы": постпреды России и Германии в ООН поспорили из-за Зеленского

Сегодня, 10:50

Немецкий дипломат предложил российской стороне сделать шаг навстречу Украине, но получил ожидаемый ответ

Фото: AFP

Во время экстренного заседания Совбеза ООН из-за путинского указа о паспортах на Донбассе представители Германии России устроили небольшую "перепалку" из-за победителя выборов в Украине Владимира Зеленского.

Так, постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойзген предложил российской стороне сделать шаг навстречу Украине, а не запугивать и провоцировать новоизбранного президента.

"Есть новый президент. Вы всегда говорили, что не можете работать со старым президентом, теперь новый избран. Вы могли бы, скажем так, отправить символические цветы и сказать: "Хорошо, теперь мы выполняем первый пункт Минских соглашений и устанавливаем полный режим прекращения огня". Или вы говорите: "Хорошо, по этому случаю мы освобождаем 24 моряка, которые находятся в тюрьме", – сказал немецкий дипломат.

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В свою очередь постпред России Василий Небензя пожаловался на заявления Зеленского, которые неприемлемы для Москвы.

"Что касается символических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то пока цветы посылать рано. Сигналы, которые исходят от победившего на выборах президента Зеленского, пока противоречивы. По делам узнаются намерения, а не заранее. Поэтому мы будем смотреть за тем, как он будет реализовывать объявленные им желания изменить ситуацию на Донбассе. Будем смотреть, будет ли он придерживаться Минских соглашений, или он будет придумывать новые форматы, как это сделать. Но время покажет", – сказал российский дипломат.

Отметим, что в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

В свою очередь сам Путин выразил недовольство позицией Зеленского по Донбассу. После развязанной войны хозяин Кремля заявляет о желании восстановить отношения с Украиной, но начал обвинять новоизбранного президента, что тот якобы уже отказывается от выполнения Минских соглашений.

Отметим, Зеленский недавно уже рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Подробней смотрите на видео.


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Тег Россия, Германия, Зеленский, сб оон, небензя

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Источник:

УНИАН

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