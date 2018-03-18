"Рашка, оставь свои выборы себе": в Киеве прошла акция против России

В центре Киева на Майдане Незалежности сторонники Саакашвили вышли на митинг и устроили протест против проведения российских выборов в оккупированном Крыму.

На Майдане была установлена необычная инсталляция из металлоконструкций, посвященная так называемому "крымскому прорыву". Со сцены организаторы митинга говорили, что эта конструкция символизирует "демонтаж системы". Люди разобрали ее.

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Также активисты выразили протест России в связи с проведением выборов в Крыму. Они требовали оставить Украину в покое и вернуть Крым. Люди держали плакаты, на которых было написано: "Рашка, оставь свои выборы себе", "Крым – это Украина", "Выбирайте свое пуйло в своем Кремле", "Выборам агрессора в Украине не быть" и другие.

Как сегодня сообщалось, в центр Киева стянули 1500 силовиков. В полиции объяснили, что усиление мер по охране правопорядка связано с акциями протеста из-за российских выборов, блокированием посольства России в столице.

Напомним, вчера, 17 марта, в центре Киева задержали поклонников Саакашвили. Полиция задержала активистов "Движение нових сил", которые хотели установить сцену на Майдане независимости для марша.