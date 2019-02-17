Расмуссен: На президентских выборах в Украине россияне будут испытывать методы вмешательства

В Украине россияне отрабатывают методики вмешательства в выборы

Андерс Фог Расмуссен. Фото: AFP

Расмуссен: На президентских выборах в Украине россияне будут испытывать методы вмешательства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/578/f25/5c5578f25050d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/578/f25/5c5578f25050d.jpg 2019-02-17T19:37:19+02:00 Политика В Украине россияне отрабатывают методики вмешательства в выборы

Во время избирательной кампании в Украине Москва будет испытывать методы вмешательства, которые затем будет адаптировать для вмешательства в выборы в других странах и организациях. Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Сейчас мы все смотрим на предвыборную кампанию в Украине, потому что это будет полигоном, в том числе, и с точки зрения риска вмешательства российской стороны в выборы. Я не сомневаюсь, что Москва будет пытаться применять меры и инструменты, которые могут быть использованы и трансформированы также во время европейских выборов в мае этого года и даже на американских выборах 2020 года", – сказал он.

Также экс-руководитель НАТО подчеркнул, что, несмотря на отсутствие отдельной панели относительно Украины на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, все понимают, что со стратегической точки зрения Украина играет очень большую роль.

В то же время, Расмуссен не согласился с утверждением о том, что Запад почти не отреагировал на события в Керченском проливе осенью прошлого года.

"Это не так. Мы ответили так, что это стало болезненным для российской экономики в отношении ближнего круга Путина", – заявил он.

К тому же, по его словам, Евросоюз недавно усилил санкции из-за других событий, в том числе по делу Скрипаля.

"Я думаю, что вопрос дальнейшего усиления санкций в связи с российской агрессией в Азовском море стоит на повестке дня", – заявил бывший генсек Альянса.

По его убеждению, целенаправленные индивидуальные санкции могут иметь гораздо более сильный эффект, чем общие.

Напомним, как заявлял во время визита в Киев в августе прошлого года советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, США готовы защищать Украину от вмешательства России в выборы.

В свою очередь глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок недавно рассказывал, что спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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