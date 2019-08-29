"Распускать Раду не так страшно": видео и текст послания Зеленского нардепам

Президент Украины Владимир Зеленский готов распустить Верховную Раду IX созыва, если депутаты будут "кнопкодавить", прогуливать и нарушать регламент другими способами.

Об этом он заявил на первом сессионном заседании парламента 29 августа, поздравив нардепов со вступлением в полномочия.

"Уважаемые украинцы, недавно прошли 100 дней моей президентской каденции. Было много разных оценок, но, поверьте, самую критическую оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать "тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости". Я уверен, что сейчас страна может наконец включить "пятую скорость" и двигаться по пути изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, готовый действительно работать, не занимаясь популизмом и не заваливая важные решения тысячами бессмысленных поправок, а воплощая реальные реформы, которые устали уже ждать и граждане Украины, и весь цивилизованный мир", – сказал глава государства.

Он анонсировал, что новое правительство представит международным инвесторам программу годовых инвестиционных программ, благодаря чему Украина сможет быть "в фокусе их внимания".

Зеленский напомнил о величине доверия к новому парламенту и возложенной на него ответственности. В связи с этом он перечислил вызовы, с которыми столкнутся нардепы:

внедрение народовластия;

долгожданное снятие депутатской неприкосновенности;

закон об импичменте;

действенная работа правоохранительных органов и судебной системы;

продолжение реформы децентрализации;

либерализация экономики;

создание мощного инвестиционного магнита для привлечения инвестиций;

построение "государства в смартфоне";

преодоление рейдерства, монополизма и контрабанды;

получение реальной энергетической независимости, энергоэффективности;

решение проблем с тарифами;

развитие промышленности, аграрного сектора, а также инфраструктуры и медицины;

улучшение образования и возрождения украинской науки;

укрепление национальной безопасности;

война на Донбассе, возвращение аннексированного Крыма.

"Всего этого ожидает наше общество", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что нынешний созыв Рады может "попасть в учебники", как самый эффективный парламент в истории Украины.

"Я вас очень прошу, никаких прогулов и кнопкодавства, а только конструктивная работа на благо украинского народа. Или вы войдете в историю, как парламент, просуществовавший меньше всего – один год. Фактически, это ваш, это наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать парламент не так страшно", – пригрозил президент, прежде чем занять свое место на трибуне.

Напомним, что на сегодняшней сессии были назначены также спикер, а также вице-спикеры Верховной Рады. Эти должности достались двум кандидатам от парламентских фракций "Слуга народа" и "Батькивщина".

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