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Расширение "нормандского формата": Арахамия назвал возможные сроки и новых участников

6 сентября, 10:27

В расширенном формате переговоров Москве станет сложнее, считает политик

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Ранее в США заявляли, что не исключают своего участия в "нормандских переговорах". Теперь руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что Украина рассчитывает расширить "нормандский формат" за счет США и Британии к декабрю.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Укринформ".

Он считает, что в расширенном формате переговоров России будет сложнее.

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"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат ("нормандский формат", – ред.) и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Мы очень-очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать", – сказал Арахамия.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда будет возможна встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

Напомним, недавно министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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США переговоры Британия нормандский формат Арахамия

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