Расследование дела экс-беркутовцев продолжится – ГПУ

Расследование дела экс-"беркутовцев" по обвинению в убийствах на Майдане продолжится. Соответствующее постановление 28 декабря вынес Киевский апелляционный суд, отмечает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязуются исполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", – говорится в сообщении.
В случае выявления нарушений обвиняемыми, суд объявит их в розыск. Если экс-"беркутовцев" объявят в международный розыск, то возможно и заочное уголовное производство.
Напомним, ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство. Так, Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство, а двум другим, Сергею Тамтуре и Александру Маринченко – с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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