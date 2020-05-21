Расследование катастрофы МАУ в Иране: Киев готов обратиться в Международный суд

Украина готова обратиться в Международный суд ООН, если Иран откажется проводить расследование катастрофы авиалайнера "Международных линий Украины" под Тегераном. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает УНН.

"На сегодня мы рассчитываем, что иранская сторона, наконец, перейдет от деклараций к конкретным действиям по осуществлению расшифровки так называемых "черных ящиков", – рассказал Енин

По его словам, согласно соответствующим международным конвенциям, Иран обязан безотлагательно провести самостоятельно или предоставить третьим странам для расшифровки "черные ящики". В настоящее время в мире существует всего несколько государств, которые имеют необходимое оборудование и экспертизу. Однако пока Тегеран отказывается передать самописцы.

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"В данной ситуации, международные конвенции предусматривают необходимость в проведении переговоров с той страной, на территории которой состоялась указанная катастрофа. В случае исчерпания возможностей переговорного процесса непосредственно с Ираном, Украина, как и другие пострадавшие государства, вынуждена будет обратиться в соответствующие органы ИКАО (Международная организация гражданской авиации), а в дальнейшем – и в Международный суд ООН – именно такова последовательность действий", - сказал Енин.

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Пока Киев надеется договориться с Тегераном на досудебной стадии.

"Мы прекрасно понимаем, что Иран не является простым переговорным партнером. Страна находится под достаточно жестким санкционным режимом со стороны международного сообщества, и это свидетельствует о том, что иранская сторона является достаточно привыкшей к международному давлению. Однако, нашим правом и моральным долгом является довести указанные переговоры до положительного результата", - добавил Енин.

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Напомним, 8 января самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. На борту находились 176 человек – все они погибли. Через несколько дней после трагедии иранские военные признали, что сбили самолет по ошибке.

Напомним, недавно в Иране сделали заявление о наказании виновных за крушение самолета МАУ.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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