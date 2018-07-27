Расследование по Савченко заканчивается: Матиос рассказал, когда представят доказательства

Недавно нардепу продлили арест и, судя по всему, она не скоро выйдет на свободу

Расследование по делу о подозрении в подготовке терактов народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра по освобождению пленных Владимира Рубана закончится в ближайшие 10 дней, после чего прокуратура сможет передать обвинительный акт в суд. Об этом рассказал в эфире телеканала "Прямой" главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, уже проведены все необходимые следственные действия.

"Процессуально хочу доказать, что в ближайшие десять дней расследование дела указанных лиц подозреваемых – Рубана и нардепа Савченко – будет закончено, проведены все необходимые следственные действия и будут объявлены предоставленные материалы, чтобы они ознакомились. Они ознакомятся – дело будет направлено в суд, согласно УПК. Военная прокуратура будет поддерживать государственное публичное обвинение", – рассказал Матиос.

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Кроме того, он вместе с Генеральным прокурором Юрием Луценко решили, что доказательства вины подозреваемых будут обнародованы накануне Дня Независимости.

"Мы беседовали с генеральным прокурором и согласовали то, чтобы в канун независимости, в канун вообще знаковых для украинцев вещей, мы снова и снова сказали, на чем базируется публичная позиция государства. Поэтому, по окончании следствия наверняка будет проведен брифинг или пресс-конференция, где будут озвучены доказательства, которые получены. Будут наглядно показаны те вещи, которые нам удалось сделать, и которые составляют основу тех наших убеждений, что есть все достаточные основания направлять обвинительный акт в суд", – подчеркнул военный прокурор.

Как известно, 13 июля суд продлил арест Савченко на два месяца, а она объявила бессрочную голодовку. Она сетовала на то, что "такого беспредела не видела даже в российском суде".

Напомним, Савченко еще в апреле прошла экспертизу на вменяемость. Судмедэксперты пытались выяснить, отдавала ли нардеп себе отчет в действиях, которые ей инкриминируются, в частности подготовка к осуществлению терактов в Киеве. И только в начале июня стали известны ее результаты на "детекторе лжи". Экспертиза на полиграфе подтвердила, что Савченко действительно готовила теракты в Киеве и покушения на первых лиц государства и депутатов.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.