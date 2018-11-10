Расследование убийства Шеремета не дало результата – Луценко

В деле об убийстве Павла Шеремета среди задержанных нет даже исполнителей

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранительная система Украины до сих пор не дала никакого результата.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире канала "Прямий".

Глава ГПУ в пятницу вечером сказал, что следствие к этому времени не вышло на исполнителей убийства.

"В деле Шеремета нет даже исполнителей ... Действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока не дала результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране", - сказал Луценко.

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Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.