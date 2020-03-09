Рассмотрение дела MH17 в Нидерландах: онлайн-трансляция

В юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме стартовал первый судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777

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9 марта в Нидерландах стартовал судебный процесс по делу MH17. Авиакатастрофа малайзийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года унесла 298 жизней. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому официальный Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства.

Внимание украинских и ведущих мировых СМИ приковано к этому делу. Сайт "Сегодня" делает прямые включения и ведет онлайн-трансляцию из юридического комплекса Схипхол в Амстердаме (Нидерланды), где стартовал первый судебный процесс по делу MH17.

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В тренде Эта Россия никогда не признает свою вину за MH17 – Климкин

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает: высшее российское руководство никогда не признает свою винуи будет пытаться превратить процесс в шоу, будет вбрасывать новые версии и делать все, чтобы сбить этот вопрос с повестки дня.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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