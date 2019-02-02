Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости политики

Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов

Сегодня, 03:11

Дело передали из Славянского горрайонного суда Донецкой области

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg Политика Дело передали из Славянского горрайонного суда Донецкой области

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что прокуроры готовы ехать в Чернигов для поддержки обвинения по делу внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом он сказал в эфире канала "Прямой".

"Дело Савченко и Рубана фактически было завершено. Мне кажется, что они оба пытались затянуть ознакомление с материалами следствия... Но в конце концов это закончилось, и сейчас они должны предстать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что этот суд состоится в Чернигове", – отметил Луценко.

Читайте также

Он пояснил, что суд принял такое решение, учитывая то, что большинство свидетелей по этому делу либо проживают в этом городе, либо же им удобнее добираться к нему. "Поскольку первый вариант был Славянск", – напомнил генпрокурор.

Так, Луценко подытожил: "Мы готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения и считаем, что есть все доказательства того, в чем обвиняем этих двух граждан".

Ранее адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook написал, что "в понедельник Верховный суд назначил рассмотрение ходатайства о подсудности, а на среду приглашают в Славянск на подготовительное судебное заседание".

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

Как известно, Рубан и Савченко подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвате государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, Луценко, Чернигов, Савченко, рубан

Вы сейчас просматриваете новость " Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат сообщил, где будут судить Савченко и Рубана

30 января, 11:47

Сейчас обвиняемые находится в киевском СИЗО, но в ближайшее время их должны оттуда перевезти

Рубану вручили обвинительный акт

22 января, 00:09

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия

Суд продлил арест Савченко – СМИ

18 декабря 2018, 19:20

Заседание суда несколько раз переносилось из-за плохого самочувствия Савченко

Суд продолжит рассмотрение продления ареста Савченко

17 декабря 2018, 21:02

На заседании в понедельник стороной защиты Савченко был заявлен отвод судье, который был рассмотрен и отклонен

Шевченковский райсуд "заминировали" перед заседанием по делу Савченко

17 декабря 2018, 12:55

В здании проводится эвакуация, работают взрывотехники

Савченко отправили в больницу на операцию

27 ноября 2018, 12:35

После операции Надежду ннамерены вернуть в СИЗО

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов