Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов

Дело передали из Славянского горрайонного суда Донецкой области

Фото: из открытых источников.

Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg 2019-02-02T03:11:00+02:00 Политика Дело передали из Славянского горрайонного суда Донецкой области

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что прокуроры готовы ехать в Чернигов для поддержки обвинения по делу внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом он сказал в эфире канала "Прямой".

"Дело Савченко и Рубана фактически было завершено. Мне кажется, что они оба пытались затянуть ознакомление с материалами следствия... Но в конце концов это закончилось, и сейчас они должны предстать перед судом. Буквально сегодня было принято судебное решение о том, что этот суд состоится в Чернигове", – отметил Луценко.

Он пояснил, что суд принял такое решение, учитывая то, что большинство свидетелей по этому делу либо проживают в этом городе, либо же им удобнее добираться к нему. "Поскольку первый вариант был Славянск", – напомнил генпрокурор.

Так, Луценко подытожил: "Мы готовы выехать в Чернигов для поддержания обвинения и считаем, что есть все доказательства того, в чем обвиняем этих двух граждан".

Ранее адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook написал, что "в понедельник Верховный суд назначил рассмотрение ходатайства о подсудности, а на среду приглашают в Славянск на подготовительное судебное заседание".

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

Как известно, Рубан и Савченко подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвате государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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