Расстрелы на Майдане: прокуратура завершила следствие по делу
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура готова передать дело в суд
Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году и готова передать дело в суд.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", – рассказал Луценко.
Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.
"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в оглашении преступного приказа", – пояснил Луценко.
Ранее мы писали о том, что исследователи из США восстановили трагические события тех днем и показали, кто и откуда расстреливал активистов Майдана. Американцы представили подробные презентации, восстановив по видео три эпизода из расстрела майдановцев 20 февраля 2014 года.
А начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что расследование "дел Майдана" продвигается: уже 52 человека признаны виновными, а на причастность к совершению преступлений против активистов проверяются более 15 тысяч человек.
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