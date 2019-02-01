Расстрелы на Майдане: прокуратура завершила следствие по делу

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура готова передать дело в суд

Фото: Getty Images

Расстрелы на Майдане: прокуратура завершила следствие по делу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4a0/942/5c54a0942a768.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4a0/942/5c54a0942a768.jpg 2019-02-01T21:43:00+02:00 Политика Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура готова передать дело в суд

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году и готова передать дело в суд.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", – рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

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"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в оглашении преступного приказа", – пояснил Луценко.

Ранее мы писали о том, что исследователи из США восстановили трагические события тех днем и показали, кто и откуда расстреливал активистов Майдана. Американцы представили подробные презентации, восстановив по видео три эпизода из расстрела майдановцев 20 февраля 2014 года.

А начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что расследование "дел Майдана" продвигается: уже 52 человека признаны виновными, а на причастность к совершению преступлений против активистов проверяются более 15 тысяч человек.

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