Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости политики

Расстрелы на Майдане: прокуратура завершила следствие по делу

Сегодня, 21:43

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура готова передать дело в суд

Фото: Getty Images
Расстрелы на Майдане: прокуратура завершила следствие по делу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4a0/942/5c54a0942a768.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4a0/942/5c54a0942a768.jpg Политика Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура готова передать дело в суд

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году и готова передать дело в суд.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", – рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

Читайте также

"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в оглашении преступного приказа", – пояснил Луценко.

Ранее мы писали о том, что исследователи из США восстановили трагические события тех днем и показали, кто и откуда расстреливал активистов Майдана. Американцы представили подробные презентации, восстановив по видео три эпизода из расстрела майдановцев 20 февраля 2014 года.

А начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что расследование "дел Майдана" продвигается: уже 52 человека признаны виновными, а на причастность к совершению преступлений против активистов проверяются более 15 тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, Луценко, дело, генпрокуратура, Майдан, расстрел, революция достоинства

Вы сейчас просматриваете новость " Расстрелы на Майдане: прокуратура завершила следствие по делу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер фотограф и один из ключевых свидетелей по делу Евромайдана

17 декабря 2018, 13:19

Свидетельства и фотографии Дмитрия Фортунатова помогали в расследовании

Гройсман встретился с участниками Революции Достоинства и родственниками погибших

14 декабря 2018, 17:55

Глава правительства обсуждал с активистами социальную защиту и новое Министерство по делам ветеранов

Прокуратура завершила экспертизу в деле о расстреле участников Евромайдана

8 декабря 2018, 02:23

Луценко подчеркнул, что в начале 2019 года будет завершено следствие

ГПУ передала в суд еще одно обвинение по делам Майдана

6 декабря 2018, 23:59

Cудебное разбирательство настоящего обвинительного акта до сих пор не начато

В годовщину разгона Евромайдана в центре Киева проходит факельное шествие

29 ноября 2018, 21:18

Участники акции требуют конкретных результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана и Революции достоинства

Кто руководил и платил "титушкам" времен Майдана: сообщник Крысина дал показания

22 ноября 2018, 10:41

Чемес пошел на сделку со следствием и рассказал, как перекрывали Киев от активистов и похищали их

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов