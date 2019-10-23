Районов и РГА больше не будет: Украину ждет реформа местного самоуправления

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В рамках децентрализации в Украине собираются ликвидировать районы и местные администрации и по европейскому образцу создать на их месте округа и префектуры.

О соответствующей инициативе, которая является частью реформы местного самоуправления, сообщили на презентации грядущих правок в Конституцию 23 октября, пишет LB.ua.

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Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко назвал главой целью реформы "сделать власть ближе к людям на местах", отметив, что это соответствует "европейскому опыту".

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Реформа предполагает введение нового административно-территориального уклада, где вместо районов будут округа, которые, в свою очередь, будут состоять из общин.

Соответственно вместо местных администраций главным органом исполнительной власти в округе предложили сделать префектуры во главе с префектами, назначать и увольнять которых будет президент по представлению Кабмина.

Помимо того, председатель отдельной префектуры не сможет занимать свою должность дольше одного трехлетнего срока.

"Сегодня у нас есть возможность довести до конца реформу местного самоуправления... Эти изменения в Конституцию в части децентрализации по европейским примерам обеспечат новый административно-территориальный уклад", – сказал на презентации замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Напомним, ранее бывший замминистра регионального развития, а сейчас сотрудник Института гражданского общества Анатолий Ткачук в интервью сайту "Сегодня" рассказал, почему сейчас не стоит вносить изменения в Конституцию по децентрализации.

Кроме того, как мы уже сообщали, в рамках децентрализации премьер Владимир Гройсман обещал, что в 2020 году райцентры, которые до сих пор остаются вне этого процесса, автоматически получат статус объединенных территориальных общин.

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