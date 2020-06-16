Районы в Украине переделят заново: опубликован полный список (документ)

Количество районов в Украине сократится после принятия в Раде и публикации постановления правительства

Идея правительства заново поделить районы в областях Украины вырисовывается более четко.

На сайте Верховной Рады был опубликован сам текст постановления о новых районах, а также сказано, что документ уже попал на рассмотрение парламентских комитетов.

Согласно проекту постановления, в Украине предлагается создать 129 районов вместо нынешних 490. Из них 17 приходятся на незаконно аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Реклама

При этом границы районов будут установлены по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, которые входят в состав соответствующего района, но новые выборы в ликвидированных районах при этом не предусмотрены.

Читайте также: Децентрализация в Украине: Шмыгаль сообщил о важном решении Кабмина

В тренде У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО

В то же время, территории Украины, которые временно не находятся под контролем Киева, будут поделены после их возвращения под юрисдикцию украинских властей. На всей остальной территории страны районы перекроят после публикации постановления.

Реклама

Также, как мы уже сообщали, комментируя утверждение правительством перспективных планов для всех областей Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что процесс децентрализации выходит на финишную прямую и что это даст толчок успешному развитию регионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама