Українська
$ 26,84
30,21
  1. Новости политики

Районы в Украине переделят заново: опубликован полный список (документ)

16 июня, 18:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Количество районов в Украине сократится после принятия в Раде и публикации постановления правительства

Идея правительства заново поделить районы в областях Украины вырисовывается более четко.

На сайте Верховной Рады был опубликован сам текст постановления о новых районах, а также сказано, что документ уже попал на рассмотрение парламентских комитетов.

Согласно проекту постановления, в Украине предлагается создать 129 районов вместо нынешних 490. Из них 17 приходятся на незаконно аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Реклама

При этом границы районов будут установлены по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, которые входят в состав соответствующего района, но новые выборы в ликвидированных районах при этом не предусмотрены.

Читайте также: Децентрализация в Украине: Шмыгаль сообщил о важном решении Кабмина

В тренде
У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО

В то же время, территории Украины, которые временно не находятся под контролем Киева, будут поделены после их возвращения под юрисдикцию украинских властей. На всей остальной территории страны районы перекроят после публикации постановления.

Как будут выглядеть области Украины после нового территориального деления, вы можете узнать в материале "Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей". А о дипломатическом скандале, который это спровоцировало, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Также, как мы уже сообщали, комментируя утверждение правительством перспективных планов для всех областей Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что процесс децентрализации выходит на финишную прямую и что это даст толчок успешному развитию регионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада районы Украина децентрализация

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер отец Петра Порошенко
Умер отец Петра ПорошенкоПолитика
Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфире
Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфиреПолитика
"Единый кандидат от украинских сил": Тимошенко поддержит Ляшко на выборахПолитика
У Лаврова отреагировали на
У Лаврова отреагировали на "поздравление" от контрразведчиков СБУПолитика
Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагноз
Жену Зеленского госпитализировали, уже известен диагнозПолитика
Умер 34-летний глава Деснянской РГА
Умер 34-летний глава Деснянской РГАВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять