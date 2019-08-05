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Разбираетесь ли вы в работе министерств: тест от сайта "Сегодня"

Сегодня, 10:34

Что знают читатели о работе государственных органов Украины

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Разбираетесь ли вы в работе министерств: тест от сайта "Сегодня" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD.jpg Политика Что знают читатели о работе государственных органов Украины

С приходом ко власти команды президента Владимира Зеленского, исполнительным органам Украины может "светить" масштабная реформа с ликвидацией одних министерств и слиянием других.

О необходимости укрупнить министерства первым (за последние несколько лет) заявил премьер Владимир Гройсман.

"Я считаю, что не более 12 министерств – это действительно оптимальная структура. Более того, я считаю, что и в парламенте должно быть не больше 12 комитетов", – заявил премьер-министр буквально накануне парламентских выборов, намекая тем самым на необходимость сокращения семи министерств. Сложно сказать, что мешало премьеру заняться оптимизацией Кабмина в предыдущие три года.

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Новая команда, видимо, решила не тянуть с оптимизацией. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк почти сразу после победы "Слуги народа" на выборах отметил наличие в стране "кадрового голода". И как ответ на проблему также озвучил идею сокращения министерств.

В тренде
Разбираетесь ли вы в работе министерств: тест от сайта "Сегодня"
Фото: kmu.gov.ua

Предлагаем нашим читателям пройти небольшой тест на предмет знания наших государственных органов.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Оптимизация министерств в Украине: как у нас сокращали министров и зачем это нужно" .

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Кабмин тест реформа Данилюк укрупнение Гройсман

Источник: Сегодня

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