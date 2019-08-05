Разбираетесь ли вы в работе министерств: тест от сайта "Сегодня"

С приходом ко власти команды президента Владимира Зеленского, исполнительным органам Украины может "светить" масштабная реформа с ликвидацией одних министерств и слиянием других.
О необходимости укрупнить министерства первым (за последние несколько лет) заявил премьер Владимир Гройсман.
"Я считаю, что не более 12 министерств – это действительно оптимальная структура. Более того, я считаю, что и в парламенте должно быть не больше 12 комитетов", – заявил премьер-министр буквально накануне парламентских выборов, намекая тем самым на необходимость сокращения семи министерств. Сложно сказать, что мешало премьеру заняться оптимизацией Кабмина в предыдущие три года.
Новая команда, видимо, решила не тянуть с оптимизацией. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк почти сразу после победы "Слуги народа" на выборах отметил наличие в стране "кадрового голода". И как ответ на проблему также озвучил идею сокращения министерств.
Предлагаем нашим читателям пройти небольшой тест на предмет знания наших государственных органов.
Больше читайте на сайте "Сегодня": "Оптимизация министерств в Украине: как у нас сокращали министров и зачем это нужно" .
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