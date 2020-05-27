"Разборки" в прокуратуре: в САП ответили на обвинения Венедиктовой

В ответ прокуроры напомнили, что громкие дела достались им в наследство от ГПУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура не согласна с высказываниями Генерального прокурора Ирина Венедиктовой о бездействии и медленной работе. Более того, прокуроры САП в ответ еще и припомнили, что и сама Генпрокуратура (еще до реформирования ее в Офис генпрокурора) долго передавала уголовные производства в суды.

"Мы категорически не согласны с утверждениями Генерального прокурора относительно нашем бездействии, отсутствии результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков в уголовных производствах", – говорится в открытом письме прокуроров САП, опубликованном в Facebook.

В своем обращении Венедиктова сетовала, что в НАБУ под процессуальным руководством САП есть резонансные уголовные производства, где фигурантам сообщено о подозрении 2-4 года назад, но следствие до сих пор не завершено. Прокуроры САП объяснили, что все эти дела достались им в наследство от дореформированной Генпрокуратуры.

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"Нужно спросить у Генпрокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые совершали процессуальное руководство до изменения подследственности и которые сейчас работают в Офисе генпрокурора. Также стоит учесть, что не возможно за полгода расставить все точки над "і" в уголовных производствах, которыми занимались другие органы досудебного расследования в течение пяти и больше лет, процессуальное руководство в которых совершалось прокурорами ГПУ", – заявили в САП.

Прокуроры привели в пример пару уголовных производств, подробней смотрите в самом письме:

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Как сообщали новости "Сегодня", 26 мая Ирина Венедиктова обвинила САП в беспомощности и требует расследования резонансных дел. По ее словам, досудебное расследование дел обошлось в полмиллиарда гривен, но результата нет.

Напомним, осенью прошлого года президент Владимир Зеленский приходил в НАБУ, выступил перед детективами и прокурорами САП и дал им полный карт-бланш на расследование коррупции. Президент попросил сотрудников НАБУ и САП сообщать ему о случаях какого-либо давления со стороны и пообещал с этим разобраться.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

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