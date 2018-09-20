Раздача венгерских паспортов украинцам: Климкин считает, что в Венгрии его "не услышали"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Венгрии не услышали его позицию по поводу призывов Генерального консульства Венгрии в Берегово на Закарпатье скрыть от украинских властей факт принятия в венгерское гражданство граждан Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом не услышал. Проблемой на скандальном видео Генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить и мы будем действовать!" – подчеркнул Климкин.

Как сообщалось, ранее в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины и с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства. Причем, если эта информация подтвердится, Киев подготовит и озвучит официальную позицию по данной ситуации.

Напомним, накануне стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово официально ситуацию пока никак не прокомментировало.

Также мы писали, что на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.