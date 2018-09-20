Раздача венгерских паспортов украинцам: Климкин считает, что в Венгрии его "не услышали"

Сегодня, 22:21

Отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово

фото AFP
фото AFP

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Венгрии не услышали его позицию по поводу призывов Генерального консульства Венгрии в Берегово на Закарпатье скрыть от украинских властей факт принятия в венгерское гражданство граждан Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом не услышал. Проблемой на скандальном видео Генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить и мы будем действовать!" – подчеркнул Климкин.

1537471229.4767

Как сообщалось, ранее в украинском МИДе в комментарии сайту "Сегодня" сообщали, что отечественное внешнеполитическое ведомство ознакомлено с ситуацией в Берегово Закарпатской области с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины и с принесением присяги украинцами на верность Венгрии, и данный вопрос сейчас находится на рассмотрении у профильных специалистов министерства. Причем, если эта информация подтвердится, Киев подготовит и озвучит официальную позицию по данной ситуации.

Напомним, накануне стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, а сама процедура сопровождается торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Консульство Венгрии в городе Берегово официально ситуацию пока никак не прокомментировало.

Также мы писали, что на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов. Граждане Украины получали эти документы в основном до момента вступления в силу безвизового режима, привлекательность документов Венгрии была практичной.

Ранее посол Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия говорит с Украиной языком ультиматумов, когда требует отменить новый украинский закон об образовании.
Венгрия, украинцы, Закарпатье, Климкин, паспорта, Берегово, МИД Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Раздача венгерских паспортов украинцам: Климкин считает, что в Венгрии его "не услышали"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: Flickr

Венгрия угрожает замедлить евроинтеграцию Украины

Сегодня, 16:01

Министр Петер Сийярто обвинил Киев в "дискриминационных" действиях украинской власти в отношении закарпатских венгров и попытках их запугать

Украина

Фото: lifedon.com.ua

Выдача венгерских паспортов в Берегово: Климкин прокомментировал скандальное видео

Сегодня, 14:35

Глава МИД Украины заявил, что Киев знал о практике венгерского консульства
Загрузка...

Политика

Фото: lifedon.com.ua

Новый скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: все подробности

Вчера, 19:18

Венгерские паспорта в Берегово раздают с бокалами шампанского и советами, как скрыть двойное гражданство от украинских властей

Политика

Фото: AFP

Скандал из-за венгерских паспортов: Климкин встретится с главой МИД Венгрии

Вчера, 18:18

Встреча состоится в Нью-Йорке, глава украинского МИД намекнул, что реакция Киева будет жесткой

Запад

Фото: Flickr

Скандал с паспортами на Закарпатье: появилась реакция СБУ

Вчера, 18:10

В спецслужбе объяснили, какие у правоохранителей возможности для реагирования на массовую раздачу паспортов другого государства

Украина

Фото: lifedon.com.ua

Выдача венгерских паспортов украинцам: МИД отреагирует на новый инцидент в Берегово

Вчера, 16:29

МИД Украины изучает информацию о легкой смене гражданства украинцами, Киев готовит официальную позицию
Загрузка...