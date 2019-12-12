"Раздутая история": Резников объяснил проблемы с коммюнике "Нормандской четверки"

Были сложные переговоры и документ дорабатывался буквально на ходу, отметил переговорщик

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявил, что корректировать коммюнике "Нормандской четверки" пришлось из-за "сложностей перевода".

Об этом он рассказал в эфире Hromadske.

Он отметил, что были сложные переговоры и документ дорабатывался буквально на ходу.

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"Надуманная, раздутая история из ничего ... Что на самом деле происходило: это коммюнике отрабатывалось, представьте себе идут сложные переговоры в тот момент политические советники, представители четырех ведомств дошлифовываем слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст выходит на английском", – пояснил Резников.

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Как сообщали новости "Сегодня", уже в ночь с 9 на 10 декабря Офис президента опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате", который вместили в себя три основных пункта по договоренностям в Париже.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандского саммита".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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