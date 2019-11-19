Разговор Трампа и Зеленского: разведка знала о случившемся

Александр Виндман. Фото: REUTERS/Loren Elliott

Источником, на который ссылается автор жалобы на президента США Дональда Трампа, может быть сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман.

В ходе публичных слушаний, которые комитет по разведке Палаты представителей проводит в рамках расследования импичмента Трампа, Виндман признался, что обсуждал июльскую беседу президента и его украинского коллеги Владимира Зеленского"с двумя лицами с целью подготовки определенного рода публичного отчета об этом звонке".

По его словам, это были "имевшие допуск должностные лица правительства США", у которых была "надлежащая необходимость знать" о содержании разговора американского и украинского лидеров.

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Он уточнил, что первым его собеседником был заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, а вторым — "лицо в разведывательном сообществе".

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Напомним, что Виндман был среди тех, кто слушал июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским и что он намеревался обвинить американского лидера в подрыве национальной безопасности.

Александр Виндман является этническим украинцем, который в четырехлетнем возрасте вместе с родителями эмигрировал в США, где у него сложилась военная карьера – он подполковник Вооруженных сил США, а с 2008 года занимается военно-дипломатической работой.

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